Rapla panustab mitmekesistele mängijatele

Tuntumatest Eesti mängijatest jätkab Raplas mängujuht Rait-Riivo Laane, Tartust toodi võistkonda täiendama Hendrik Eelmäe. Välismängijaid on eelmise aasta pronksimeeskonnas neli. Kui eelmisel hooajal pidi Brett Nõmm jätkama keset hooaega eelkäija tööd, siis tänavu sai ta võistkonna enda näo järgi komplekteerida.

"Oleme mobiilsemad kui eelmisel aastal. Eelmisel aastal oli suuri jurakaid, kes võib-olla nii hästi ei liikunud, rohkem," võrdles peatreener Brett Nõmm intervjuus ERR-ile. "See aasta oleme näinud natuke teist, aga üldjoontes on mänguplaan sarnane. Üritame saada kiirrünnakuid, kaitses olla vastaste jaoks vastikud ja eks vaatame, kuidas õnnestub."

"Eks pikka meest on ka vaja. Üks jõujuurikas on ka, aga ülejäänud mängijad suudavad olla mitmekesisemad. Vastavalt vastasele ümber orienteeruda. Üldiselt olen sellega rahul, kuidas komplekteerisime. Rahakott seab ka piirid - ei saa päris kõiki selliseid mehi, keda tahaks. Aga need mehed, keda saime, nendega olen rahul."

Oma pitseri on järgmiseks hooajaks pannud ka väiksem rahakott. See tähendab, et välismängijatega tuli rohkem riskida.

"Mis siin pattu salata - võrreldes eelmise aastaga on eelarve väiksem, aga see-eest võtsimegi Ameerikast rookie'd [uustulnukad - ERR]. Pikad mehed. Nemad on praegu odavamad, nendega on võib-olla vaja natuke rohkem tööd teha, aga ma usun, et kui nendega tööd teha, siis hooaja lõpuks on nad paremad mängijad kui praegu," lausus Nõmm. "Tuli väike risk võtta, aga usun, et lõpuks tasub see ära."

Hooaja esimese mängu peab Rapla laupäeval karikavõistluste raames Keila Korvpallikooli vastu.