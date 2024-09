Rannajalgpallikoondise kapten: oleme saanud teistelt koondistelt palju toetust

"Näiteks Tšehhilt, Leedult, Saksamaalt, Poolalt ja Taanilt. Nad kiidavad ja austavad seda otsust. Ehk neid koondisi, kes meiega ühtemoodi arvavad, jagub, aga iseküsimus on nüüd see, kas keegi teine veel otsustab nendega mitte mängida," arutles Eesti koondislane, kes kummutas variandi, et kõik hakkavad nüüd Valgevenet mänguta edasi laskma, vahendab Soccernet.ee.

Eesti koondis loobus Valgevenega mängimast, kuna tegemist on Venemaa liitlasega agressioonisõjas Ukrainas. Nii oli koondisel plaan hümni ajaks Ukraina lippudega väljakule sammuda ja seejärel mitte mängida.

"Korraldaja ütles, et regulatsioon on selline, et me ei saa sellist aktsiooni teha. Siis oleks järgnenud mingisugused distsiplinaarkaristused ja neid me endale lubada ei saa," lisas Marmor.

"Meil oli kõrvalväljakul samal ajal kerge treening, kuhu kutsusime ka Ukraina naiste koondise ja nende staff'i. Saime seal teha ühispildi ja Ukraina rahvale ja riigile toetust avaldada. Seisame lõpuni oma otsuse taga."

