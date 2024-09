Naiste meistriliiga dialoogkohtumisel käsitleti tulevikusuundi ja kalendrit

Dialoogkohtumisel arutati mitmeid teemasid, keskendudes nii hooaja plaanidele kui ka süsteemsetele küsimustele. Esmalt vaadati üle lõppeva hooaja kalender, mille toimimist hinnati positiivselt. Seejärel käsitleti järgmise hooaja tüüpkalendrit, millega plaanitakse jätkata samade põhimõtete järgi. Samuti tuli jutuks võimalik klubide duubelnaiskondade süsteemi laiendamine U-19 või U-21 tasemele ning tüdrukute liigade arendamine.

Eesti Jalgpalli Liidu kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik andis ülevaate uuest kohtuniku ja kapteni dialoogi reeglist, mis rakendub septembrist kõikidel Eesti liigatasanditel. Kohtumise lõpus räägiti klubide jätkusuutlikkusest ja kvaliteedist üldisemalt.

EJL-i naiste jalgpalli koordinaator Maria Sootaki sõnul on iga võimalus, kus jalgpalliliidu ja klubide esindajad saavad ühte ruumi koguneda ja üheskoos teemade üle arutada, positiivne ja vajalik.

"Liidul võib olla oma visioon ja ideaalpilt, kuidas asjad peaksid toimima. Töötame selleks lahendusi välja andmeteadlikult ja vastavalt trendidele maailmas, kuid klubid on need, kes peavad need ellu viima. Seetõttu on väärtuslik saada klubidepoolset sisendit, kuidas nende hinnangul praegused lahendused toimivad ja kuidas kavandatavaid uuendusi oleks võimalik teostada," rääkis ta.

Meistriliiga dialoogkohtumine toimub üks kord aastas enne hooaja lõppu. Dialoogkohtumisele järgnevad individuaalsed kohtumised kõigi klubidega, kes osalevad järgmisel aastal naiste meistriliigas.