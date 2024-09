FOTOD | Beckham ja Hodgson saatsid Erikssoni viimsele teekonnale

Jaanuaris ravimatust haigusest teatanud Eriksson suri 26. augustil 76 aasta vanusena. Reedene matusetalitus viidi Torsbys läbi nii inglise kui rootsi keeles, kohal oli ligi 600 ärasaatjat, nende seas ka endine Inglismaa kapten David Beckham, Erikssoni järel inglaste peatreeneriks saanud Roy Hodgson, Rootsi kuningliku perekonna liikmed ja lahkunu 95-aastane isa Sven.

"Sven, tänan, et olid see inimene, kes sa olid - alati kirglik, hooliv, rahulik ja tõeline džentelmen. Olen igavesti tänulik, et tegid minust oma kapteni," kirjutas Beckham pärast Erikssoni surma sotsiaalmeedias.

Aastatel 2001-06 Inglismaa koondist juhendanud Eriksson oli pika karjääri jooksul peatreeneriks 12 klubis, teiste seas Manchester Citys, AS Romas ja Lazios ning võitis 18 trofeed.