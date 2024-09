Nadal loobus Laveri karikaturniirist: teised suudavad tiimi rohkem aidata

38-aastane hispaanlane pole mänginud alates augustist, kui kaotas Carlos Alcaraziga Pariisi olümpiamängude paarismänguturniiril veerandfinaalis. Varem on Nadal öelnud, et käesolev hooaeg jääb tema karjääri viimaseks ja eelnevalt spekuleeriti, et Nadal võib võistlust kasutada nii-öelda hüvastijätuturniirina, nagu tegi Roger Federer üle-eelmisel aastal.

"Olen väga pettunud, et ma ei saa järgmisel nädalal Berliinis Laveri karikaturniiril osaleda," teatas 22-kordne slämmivõitja. "See on võistkondlik turniir ja selleks, et Euroopa meeskonda tõeliselt aidata, pean tegema võistkonna jaoks parimat. On teisi mängijaid, kes suudavad praegu meeskonna võidule aidata."

Laveri karikaturniir algab 20. septembril. Viimast korda on meeskondade kapteniteks Björn Borg ja John McEnroe, järgmisest aastast täidavad nende koha Yannick Noah ja Andre Agassi. Euroopat esindavad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud ja Stefanos Tsitsipas, muud maailma ameeriklased Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton; Tšiili mängija Alejandro Tabilo, argentiinlane Francisco Cerundoli ja austraallane Thanasi Kokkinakis.