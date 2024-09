Eesti rallisõitjad jahivad Leedus erinevaid meistritiitleid

Septembri viimasel nädalavahetusel sõidetakse Leedus Samsonas Rally Utena, mis on Leedu, Läti ja Balti mere meistrivõistluste viimaseks etapiks.

Ralli algab juba neljapäeval, kuid sel päeval keskendutakse peamiselt võistluseks valmistumisele nagu autode tehniline ülevaatus, rajaga tutvumine ja hooldusala avamine, kirjutab autospordiliit.

Reedel, 27. septembril sõidetakse kella 10-12 vahel testikatse, mille pikkuseks on kolm kilomeetrit. Algusega kell 13, toimub ralli ametlik avamine, kus osalejad sõidavad oma võistlusautodega üle stardipoodiumi, kus neid intervjueeritakse ja seejärel suundutakse avapäeva esimesele kiiruskatsele, mis saab stardi 14.25. Esimesel päeval on kavas viis kiiruskatset, millest kaks toimuvad algusega 19 Utena linnatänavatel.

Laupäeval ootab võistlejaid ees veelgi intensiivsem päev, kui sõidetakse kaheksa kiiruskatset ja läbitakse rohkem kui 80 katsekilomeetrit. Võistlejaid ootavad Utena, Anykšciai ja Zarasai piirkondade parimad teed ja kolmel korral külastatakse ka hooldusparki.

Pärast ametlike tulemuste väljakuulutamist algab algusega 20.30 autasustamistseremoonia ja auhindade jagamine suurel laval loomekeskuse Taurapilis taga.

Utena rallile on juba registreerunud 86 võistluspaari ja nende hulgas ka mitu Eesti ekipaaži. Eestlastel on hooaja kokkuvõttes medalivõimalusi nii Leedu, Läti, kui ka Balti mere meistrivõistluste arvestustes.

Läti meistrivõistlustel on viimase etapi eel LRC2 klassis pronksmedalis kinni Priit Koik - Kristo Tamm, kes Balti mere meistrivõistluste klassi 1 arvestuses on jagamas teist kohta. LRC4 klassis on samuti pronksmedalis kinni Karl-Markus Sei - Martin Leotoots, kes kolmandat kohta jagamas ka Balti mere meistrivõistluste klassi 3 arvestuses.

Leedu meistrivõistlustel on LARC9 ja 2WD klasside kuldmedaleid jahtimas Markus Tammoja - Karol Pert. Balti mere meistrivõistluste klassis 5 on Tammoja esikohaheitluses edestamas Taavi Niinemetsa - Esko Allikat. Selle klassis on eestlaste päralt koguni neli esimest kohta.

Ka klassis 2 on Balti mere meistrivõistluste arvestuses eestlaste juhtimine ja seda jagatult. Viimase etapi eel on meistritiitli kinni Patrick Enok - Silver Simm ja Esmar-Arnold Unt - Raiko Lille, kellel kolme seni sõidetud etapiga kogutud võrdne arv punkte.

Klassis 3 jäävad viimase etapi eel liidrikohast kuue punkti kaugusele Mark-Egert Tiits - Jakko Viilo.

Klassi 4 esikolmikusse mahub kaks Eesti ekipaaži, kellel mõlemal ka võimalus tänavuse hooaja meistrikarikatele. 13 punkti kaugusele jäävad klassiliidritest Egon Kaur - Allan Birjukov ja 16 punkti lahutab esikohast Urmo Aava - Janno Siitanit. Klassi 6 meistritiitel on viimase etapi stardi eel vaid viie punkti kaugusel Sander – Erik Tiitsist - Fredi Kostikovist.

Rahvuste arvestuses on Eesti hoidmas Balti mere meistrivõistluste arvestuses 522 punktiga kindlat esikohta. Kokku on tänavustel meistrivõistlustel osalenud 13 rahvuse esindajad.