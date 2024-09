17 topeltviga teinud Ostapenko lasi Mehhikos käest neli matšpalli

Nii maailma 12. reket kui 19-aastane Stakusic tegid kolm tundi ja seitse minutit kestnud mängu jooksul 17 topeltviga, Läti esinumber servis kümme ja Kanada mängija viis ässa. Ostapenko esimese servi õnnestumise protsendiks jäi 48, vastasel 58; murdepalle realiseeris Ostapeko 16-st seitse ning Stakusic 18-st kaheksa.

Sealjuures murdis Ostapenko otsustava seti alguses kahel korral ehk läks 4:0 juhtima, aga kaotas siis oma servi ja Stakusic tuli 3:4 peale tagasi. Pärast servi hoidmist ei suutnud Ostapenko seisul 5:3 ära kasutada vastase servil tulnud matšpalli, järgnenud kolmes geimis murdsid mõlemad ning maailma 12. reket jättis 12. geimis kasutamata veel kolm matšpalli.

"Tunnen end suurepäraselt. Seda on natuke raske uskuda, sest mul olid teises setis võimalused mäng ära otsustada," rääkis teise seti 5:3 eduseisust kaotanud Kanada teismeline. "See oli väga keeruline matš, aga sain oma karjääri tähtsaima võidu, mis on suurepärane."

Esimest korda maailma edetabeli esimese 20 sekka kuuluva mängija alistanud Stakusic läheb veerandfinaalis vastamisi viiendana paigutatud poolatari Magdalena Frechiga. Kaheksast asetatud mängijast langesid esimese kahe ringiga välja viis, lisaks Ostapenkole kukkusid konkurentsist ka Danielle Collins, Viktoria Azarenka, Veronika Kudermetova ja Caroline Dolehide.

Lisaks Frechile on asetusega mängijatest konkurentsi jäänud Marie Bouzkova ja Caroline Garcia, kes oli neljapäeval 7:6 (3), 7:6 (5) üle maailma edetabelis 169. kohal olevast Ena Shibaharast.