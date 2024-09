Tottenhami mängija remark kapten Soni suunas tõi süüdistuse

Intsident juhtus Uruguay telekanali Canal 10 saates, kui saatejuht palus Bentancurilt viimase korealasest klubikaaslase Soni särki. "Sonny oma? See võib olla ka Soni nõbu, sest nad näevad kõik ühesugused välja," vastas Bentancur.

Briti diskrimineerimisvastane organisatsioon Kick It Out teatas seejärel, et on saanud kommentaari osas märkimisväärsel hulgal kaebusi. Bentancur ise vabandas Lõuna-Korea koondislase ja Tottenhami kapteni ees.

Inglismaa jalgpalliliit andis teada, et Bentancur läks vastuollu meediaintervjuu reeglitega ja uruguailasel on aega 19. septembrini, et süüdistust kommenteerida.

2020. aastal sai endine Manchester Unitedi jalgpallur Edinson Cavani kolmemängulise võistluskeelu ja 100 000 inglise naela trahvi, kuna kasutas ühismeedias sõna "negrito", mis tähistab hispaania keeles väikest mustanahalist.