Eesti taotleb kettagolfi MM-i korraldusõigust

"Hiljemalt 1. oktoobriks tuleb ligi sajast leheküljest koosnev pakkumisdokument PDGA poole teele panna. Oleme kenasti graafikus ja teeme pakkumise nii 2026. aasta kui ka 2027. aasta MM-i korraldamiseks," sõnas tänavuse Euroopa Discgolfi Festivali korraldaja Matthias Vutt pressiteate vahendusel.

Tänavu juulis Tallinna Lauluväljakul toimunud kettagolfi MK-etapp meelitas Eestisse kohale 147 maailma tippmängijat.

"Antud võistlus näitas tervele discgolfimaailmale, kuhu suunas tuleb liikuda ning kuidas tuua discgolf päriselt inimeste keskele," lausus PDGA üks direktoreid Brian Hoeniger teisipäeva õhtul Tallinnas toimunud võistluse tänuüritusel.

Vutti sõnutsi on ambitsioonika tiimi eesmärgiks olnud algusest peale korraldada maailma parimat üritust. "Meil on hetkel Eestis täiuslik keskkond selleks loodud, et päriselt midagi suurt ära teha," lausus ta.

"Võrratu asukoht Tallinna Lauluväljaku näol pealinna keskel, kogemustega tiim, tublid toetajad alates Kultuuriministeeriumist ja EASist, lõpetades Tallinna linna ja kümnete eraettevõtetega. Lisaks muidugi tippmängijad, kes maailmas tegusid teevad," loetles ta.

Euroopa Discgolfi Festival 2025 toimub ajavahemikul 17.-20. juuli 2025.