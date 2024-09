Karolin Kaivoja teenindab koos soomlannadega naiste Meistrite liiga mängu

Kaivoja teenis määramise Šotimaal Airdrie linnas toimuvale kohtumisele, kus Celtic võõrustab Poltava Vorsklat (Ukraina). Eesti jalgpallisõpradele on Ukraina võistkond hiljutisest ajast tuttav: sama naiskond võitis Meistrite liiga esimese eelringi turniiri, kus osales ka valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora. Omavahel naiskonnad siiski toona ei kohtunud, sest Flora läks poolfinaalis vastamisi Ferencvarosiga ning hiljem kolmanda koha mängus RFS-iga, kes jäi oma poolfinaalis Vorsklale kindlalt alla, vahendab jalgpall.ee.

Meistrite liiga mängu teenindab Kaivoja koos Soome õigusemõistjatega. Peakohtunik on Lina Lehtovaara, kellega on Kaivoja varasemalt väljakut jaganud ka näiteks 2022. aasta naiste EM-finaalturniiril, sama aasta naiste Meistrite liiga finaalis ning aasta hiljem ka naiste MM-finaalturniiril. Lehtovaarat abistab äärekohtunikuna lisaks Kaivojale ka Heini Hyvönen, mängu neljas kohtunik on Minka Vekkeli.

Celticu ja Vorskla vaheline kohtumine peetakse Penny Cars staadionil 26. septembril Eesti aja järgi kell 21.15. Tegemist on kahe naiskonna vahelise teise eelringi korduskohtumisega, esimene vaatus toimub samal staadionil 22. septembril kell 14.