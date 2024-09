Nette Peit liitus Rae naiskonnaga: see oli suhteliselt lihtne otsus

Eelmisel hooajal kodustel meistrivõistlustel hõbeda võitnud Rae naiskond läheb uuele hooajale vastu kahe Eesti koondisse kuuluva nurgaründajaga. Kui mullu liitus tiimiga Silvia Pertens, siis uueks hooajaks tuli valitsevast Eesti meistriklubist TalTechist tiimi üle Nette Peit.

"Raigo (Tatrik, peatreener - toim) helistas mulle ja mul on siin mõned sõbrannad ka, nendelt küsisin ja nad ütlesid, et kõik toimib siin väga hästi ja neil olid ainult kiidusõnad selle klubi kohta. See oli minule suhteliselt lihtne otsus," ütles Peit ERR-ile.

"[Teisipäeval] oli mul esimene trenn tüdrukutega ja võtsime väga rahulikult, tegime jalad maas ja väga hea mulje jäi," lisas nurgaründaja.

32-aastane Peit asus sellest sügisest võrkpalli kõrvalt õppima ka Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogiks. "Ma olen sessioonõppes, see on korra kuus nädal aega, kui peab koolis kohal olema. Eks iseseisvalt tuleb palju juurde teha, aga praegu toimib see koostöö," sõnas tudeng.

Peidi liitumisega on Rae tiimis nüüd koos kaks kõige enam rahvuskoondise eest mänge pidanud naist, kui Rae eest jätkab mängimist koondisekarjääri lõpetanud temporündaja Liis Kiviloo. Kahe peale kokku on Peidil ja Kivilool kirjas 290 rahvusnaiskonna mängu, seega on neil tiimile anda palju.

"Kindlasti kogemust ja noorematelt mängijatelt seda vastutust ära võtta. Vanemad mängijad peavadki meeskonda vedama ja noored on suureks abiks," lisas Peit.

Lisaks mullusele Eesti meistrivõistluste ajaloolisele hõbedale, võitis Rae naiskond karikasarjas pronksi. Balti liigas oldi neljandad. Peatreener Raigo Tatriku sõnul ei taheta uuel hooajal kehvemini mängida.