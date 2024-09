Kolm aastat tagasi rängalt kukkunud Norra suusahüppaja lõpetas karjääri

Tande kaotas Planica lennumäel proovivoorus hüppe ajal kontrolli ning maandus äärmiselt rängalt. Tande ei saanud pärast kukkumist iseseisvalt hingata, oli mõne päeva haiglas kunstlikus koomas ning käis rangluuoperatsioonil, kuid jätkas järgmisel hooajal karjääri.

Kolmapäeval teatas norralane, et kolme aasta tagune kukkumine häirib teda siiani ning ei luba tal enam võistlemisega jätkata. "Loomulikult mõjutas see mind. Olen märganud viimastel hooaegadel, et mul on mingi pidur ees. Uskusin, et saan sellest üle, aga on läinud hoopis vastupidi. See on aina hullemaks läinud," ütles Tande Norra rahvusringhäälingule.

"See takistus, mis Planicas kukkumise järel mulle ette on tulnud, on liiga suur, et võistelda kõrgel tasemel. Hirm on kasvanud suuremaks kui rõõm, mida suusahüpped mulle pakkusid," lisas Tande.

Karjääri jooksul seitse individuaalset MK-etappi võitnud Tande tuli hooaegael 2016/2017 ja 2017/2018 MK-sarjas kokkuvõttes kolmandaks. 2018. aastal lennumäe individuaalseks maailmameistriks kroonitud Tande tuli Norra koondisega 2018. aastal PyeongChangis ka võistkondlikuks olümpiavõitjaks.

2022. aastal teenis ta võistkondlikus arvestuses maailmameistrivõistustel pronksmedali ning teenis aasta pärast suurt õnnetust Holmenkollenis toimunud MK-etapil võidu. "Mäletan seda väga hästi. See on üks mu karjääri suuremaid saavutusi," sõnas norralane.

"Suusahüpped on pakkunud mulle nii palju. See ala on olnud mulle varjupaigaks ja minu elu suurimaks rõõmuks. Kui mul on olnud rasked ajad, olen läinud treenima ja ikkagi hüppemäel rõõmu tundnud. Hüppamine on mulle nii palju rõõmu toonud," sõnas Tande, kes ütles, et ei tea veel, mida ta tulevikus ette võtab.

"Teismelisena kartsin teadmatust nii palju, aga nüüd ootan seda. Mul ei olnud tavapärast elurutiini alates koolieast, see oli juba aastaid tagasi," ütles 30-aastane norralane.