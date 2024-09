Hispaania vastu juhtima läinud rannajalgpallikoondis pidi kaotusega leppima

Eesti jaoks algas mäng maailma rannajalgpalli edetabelis viiendat kohta hoidva Hispaania vastu lubavalt, kui esimesel kolmandikul viis Erol Kigaste eestlased juhtima. Vastasmängijate sööt ebaõnnestus, Kigaste lõikas olukorras palli vahelt ning lõi nahkkera kindlalt väravasse. Kuigi Hispaania pressis end paremalt äärelt jõuliselt rünnakusse, nende löögid ebaõnnestusid ning vaheajale mindi Eesti üheväravalises edus, vahendab jalgpall.ee.

Hispaania leidis aga teisel kolmandikul võimsa vastuse, kui saatis Eesti väravavõrku kolm palli, tekitades veel lisaks mitu suurepärast võimalust. Viimase kolmandiku alguses pikendas Hispaani edu kolmele väravale, Argo Alaväli vastas küll 30. minutil tabamusega, kuid minut hiljem olid hispaanlased taas kolme väravaga ees ning kohtumine lõppes Hispaania 5:2 võiduga.

Koondise peatreener Andreas Aniko rääkis pärast kohtumist, et kolmapäevane mäng sarnanes kohtumisele Itaaliaga, kus mängis rolli mängijate individuaalne tasemevahe.

"Veidi kordan ennast, aga alustasime hästi ja suutsime pikalt mängida kui võrdne võrdega. Pingutame ja teeme musta tööd, kuid paraku lööb mingil hetkel tasemevahe välja, kui vastane söödab, liigub, leiab mängijaid ja lahendab olukordi. Justnimelt on lahendus eriti oluline – teenisime ka ise mitmeid võimalusi, kuid ühel või teisel põhjusel ei õnnestunud neid realiseerida," ütles juhendaja.

Aniko lisas, et esimesest kahest mängust punkte võtta oleks olnud suur eneseületus ja üllatus, kuid kõige tähtsam mäng ootab ees neljapäeval Saksamaaga. "Kindlasti lähme mängule vastu plaaniga kolm punkti kätte saada," ütles treener.

"Tuleb raske mäng, ka seetõttu, et üks mees on vähem (Marmor jääb kollaste kaartide tõttu kohtumisest eemale – toim) ning koosseisus tuleb muudatusi teha, aga saame hakkama. Tänane ja eilne tuleb endast mööda lasta ja keskenduda sellele, kuidas Saksamaa vastu end kehtestada – see on põhiline ülesanne, mis meil on," sõnas peatreener lõpetuseks.

Eesti koondist ootab kohtumine Saksamaaga ees neljapäeval Eesti aja järgi kell 13.45.