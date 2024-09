Hiina jalgpalliliit määras 43 inimesele eluaegse tegutsemiskeelu

Hiina võimude sõnul avastati kahe aasta pikkuse uurimise tulemusena 120 jalgpallimatši, mille tulemusi otseselt mõjutati. Politsei esindaja Zhang Xiaopeng lisas, et 44 isikut ähvardab kriminaalkaristus altkäemaksu võtmise ja ebaseaduslike kasiinode avamise eest.

CFA president Song Kai ütles, et 44 jalgpallurist 43-le on määratud eluaegne jalgpallis tegutsemise keeld. Teiste seas said karistada endised Hiina rahvuskoondislased Jin Jingdao, Guo Tianyu ja Gu Chao ning Lõuna-Korea koondislane Jun-ho Son.

Hiina on viimastel aastatel asunud sealses jalgpallimaailmas jõuliselt korruptsiooni vastu võitlema. Näiteks tänavu märtsis mõisteti CFA endine president Chen Xuyuan eluks ajaks vangi altkäemaksu võtmise eest ning augustis sai sama kuriteo eest 11-aastase vanglakaristuse alaliidu endine asepresident.