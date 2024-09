Viljandi HC alustab laupäeval euroteekonda

Viljandi läheb tugevuselt kolmandas eurosarjas ehk Euroopa karikasarjas vastamisi Rumeenia klubi Bukaresti CSM-iga. Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.

Viljandlaste hooaja algust on varjutanud mitmed vigastused, kui sügise kahte esimest kohtumist alustati ilma Hendrik Koksi ja Aleksander Pertelsonita. Võistkonna liidreid vaevavad vastavalt õla- ning jalahädad. "Sass (Pertelson - toim.) käis operatsioonil ning enne oktoobrit kindlasti platsile ei naase. Hendriku vigastuse tõsidus selgub enne laupäevast kohtumist," alustas Viljandi peatreener Marko Koks.

Bukaresti CSM-i meeste võistkond ei ole Euroopas jõudnud päris sellistesse kõrgustesse nagu sama klubi naiskond, kes mängib Euroopa absoluutses tipus ning võitis 2016. aastal Meistrite liiga. Meeskonna hiilgeajad jäävad eelmise kümnendi lõppu, kui 2019. aastal suudeti Euroopa liiga trofee pea kohale tõsta.

Rumeenlased lõpetasid eelmisel hooajal kohalikus liigas viiendal kohal ning on sügist alustanud ühe võidu ja kaotusega. "Oleme vastastega tutvumist alustanud, kuid info leidmine liiga lihtne ei ole. Natuke oleme teadmisi saanud Youtube'i kaudu. Tundub olevat suhteliselt noor tiim, kus on kogemuse lisamiseks sisse toodud mõned vanemad pallurid. Õnneks on meil veel mõned päevad aega, et pilt selgeks saada," jätkas viljandlaste treener.

Viljandi pidas möödunud nädalavahetusel esimesed ametlikud kohtumised, kui Balti liigas võideti leedukaid ning tunnistati kohaliku konkurendi Mistra paremust. "Eks euromängudel on ikka teistmoodi õhkkond. See motiveerib mängijaid ja annab hooaja alguses natukene teistmoodi hingamise. Võita tahavad kõik, aga pikk teekond on alles alguses ning mängijate tervistega me liigseid riske võtma ei hakka," lõpetas Koks.

Avamäng leiab aset laupäeval Viljandi spordihoones algusega kell 14.00. Kordusmäng peetakse 21. septembril Bukarestis.