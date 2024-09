Harry Kane tähistas 100. koondisemängu kahe värava ja võiduga

31-aastane Kane viis Inglismaa 57. minutil juhtima ja suurendas 76. minutil võõrustajate eduseisu kaheväravaliseks. Kane kasvatas oma isikliku väravasaldo 68 tabamuseni, millega on Inglismaa kõigi aegade edukaimate väravaküttide edetabelis esikohal.

"Ma ei usu, et ma isegi mõtlesin sajast koondisemängust, kui olin laenul Millwallis, Norwichis ja Leicesteris," meenutas Kane oma karjääri algusaegu. "Täna oli minu jaoks märgiline õhtu, olen enda üle väga uhke. Ma tahan väravaid lüüa ja meeskonda aidata. Kui minus kaheldakse, siis see teeb mind veelgi näljasemaks, sest ma tahan kriitikutele tõestada, et nad eksivad."

Teise võidu teeninud Inglismaa hoiab B-divisjoni 2. alagrupis teist kohta. Tänu paremale väravate vahele on liidrikohal Kreeka, kes sai teisipäeval võõrsil 2:0 jagu Iirimaast. Võitjate väravate eest hoolitsesid Fotis Ioannidis ja Christos Tzolis.

A-divisjonis leppisid põlised rivaalid Holland ja Saksamaa 2:2 viiki. Holland asus kohtumist juba 2. minutil Tijjani Reijndersi tabamusest juhtima, kuid poolajale mindi sakslaste 2:1 juhtimisel, sest avavaatuse lõpus tegid skoori Deniz Undav ja meeskonna kapten Joshua Kimmich. Hollandi viigivärava lõi 50. minutil Denzel Dumfries.

Samas alagrupis piirdusid Ungari ning Bosnia ja Hertsogoviina väravateta viigiga. Saksamaa ja Holland on mõlemad kogunud neli punkti, Ungaril ning Bosnia ja Hertsogoviinal on kirjas üks punkt.

Meie lõunanaaber Läti avas võidu- ja punktiarve, kui C-divisjonis saadi 1:0 jagu Fääri saartest. Otsustava värava lõi 64. minutil Renars Varslavans. Võiduga tõusid lätlased 4. alagrupis kolmandale kohale.

Järgmised Rahvuste liiga kohtumised toimuvad oktoobri keskpaigas. Eesti koondis läheb siis kodus vastamisi Aserbaidžaani ja Rootsiga.

Teised tulemused:

B-divisjon

Albaania - Gruusia 0:1

Tšehhi - Ukraina 3:2

C-divisjon

Põhja-Makedoonia - Armeenia 2:0

D-divisjon

Andorra - Malta 0:1