Rannajalgpallikoondis jäi Euroliiga superfinaalis alla Itaaliale

Itaalia alustas kohtumist kiire väravaga, kui teisel sekundil lõi Marco Giordani lahtilöögi järel palli püüdmatult ristnurka. Edu kasvas 9. minutil, kui Itaalia teenis penalti ning Alessandro Remedi selle realiseeris, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandiku alguses sai tabamuse kirja Itaalia koondises oma 200. mängu pidanud Emmanuele Zurlo. Meeskonnakaaslane leidis täpse sööduga nurgalipu juures seisnud Zurlo, kes nahkkera peaga üle väravajoone saatis.

Kohtumise 16. minutil mängis Alessandro D'agostino end oskuslikult kaitsemängijast üle ning kasvatas edu neljale väravale, minut hiljem lisas tabamuse väravavaht Leandro Casapieri.

Eesti skoori avas 19. minutil Ragnar Rump. Viimasel kolmandikul sündis eestlaste õnnetu omavärav, mis taastas vastase viieväravalise edu. Mängu lõpptabamuse kirjutas enda nimele Juhan Lilleorg.

Koondise peatreener Andreas Aniko rääkis pärast kohtumist, et Eesti mängis kui võrdne võrdsega, kuid otsustavaks sai mängijate individuaalne kvaliteedivahe.

"Mängust mulle halba maitset suhu ei jäänud. Mängisime väga hästi, jälgisime oma mänguplaani ja suutsime olukordi luua, aga realiseerimine ei õnnestunud täna nii nagu juulikuises valikmängus Itaalia vastu. Samas on Itaalial individuaalselt head mängijad, kes suutsid oma potentsiaali maksma panna ja väravaid lüüa. Püsisime kaitses küll kaasas ning olime igatepidi mängus sees, aga nad kasutasid lihtsalt oma kvaliteedi pealt enda võimalused ära," ütles ta.

Kolmapäeval kohtub koondis Hispaaniaga, kes on peatreeneri sõnul sarnane Itaaliale. "Hispaanial on kvaliteetsed mängijad, kes mängivad meeskondlikult väga hästi. Vaatame veel, kuidas me nendele vastu läheme, aga oma võimalused meil seal on. Peame rohkem väravavõimalusi tekitama ja julgemalt peale lööma, muidu ei tule neid väravaid mitte kuidagi," võttis Aniko oma mõtted kokku.

Hispaania ja Eesti panevad kolmapäeval palli mängu kell 15.00. Kohtumise otsepilti on võimalik jälgida BeachSoccerTV vahendusel.