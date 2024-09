Saksamaa U-21 koondis lõi Eesti eakaaslastele kümme väravat

Saksamaa lõi mõlemal poolajal viis väravat. Kübaratrikiga sai hakkama Dortmundi Borussias leiba teeniv Karim Adeyemi ning kaks tabamust kirjutati Stuttgardi mängumehe Nick Woltemade arvele. Korra said jala valgeks Max Rosenfelder, meeskonna kapten Eric Martel ja Rocco Reitz.

Eesti auvärava eest hoolitses 69. minutil Aleksandr Šapovalov.

Saksamaa sai ühe viigi kõrvale seitsmenda võidu ning jätkab D-alagrupis 22 punktiga liidrikohal. Eesti on ühe punktiga viimasel ehk kuuendal kohal, senise kaheksa mänguga on löödud kolm väravat ja enda võrku on lubatud koguni 30 palli.

Eesti U-21 koondise viimased EM-valikmängud leiavad aset oktoobrikuu keskpaigas, kui kodumurul võõrustatakse Iisraelit ja Kosovot.