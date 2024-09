Serbia kossumehed olümpiamedalile tüürinud treener lahkus ametist

75-aastane Pešic ütles oma otsust kommenteerides, et Serbia korvpallis on aeg muutusteks ja värsketeks ideedeks.

"Tegelikult ma ütlesin juba enne olümpiamänge, et minu alustatud tööd peaks keegi teine jätkama. Kuna ma näen ja kuulen, et mõned inimesed pole minu jutust aru saanud, siis ütlen nüüd selgelt, et alaliidu juhid peavad hakkama uut treenerit otsima," lausus kogenud juhendaja Serbia väljaandele Politika antud usutluses.

"Loomulikult jään alati Serbia korvpalli käsutusse, kuid nüüd saan rohkem aega panustada teistesse projektidesse, mille jaoks mul varem aega polnud, sest olin 24 tundi ööpäevas Serbia rahvusmeeskonna teenistuses," lisas Pešic.

Lisaks olümpiapronksile võitis Serbia koondis Pešici juhendamisel möödunud aastal peetud MM-il hõbemedali.

Serbia koondise järgmised ametlikud mängud leiavad aset novembris, kui 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja raames minnakse kodus ja võõrsil vastamisi Taaniga. Senisest kahest mängust on serblastel kirjas kaks võitu, millega hoitakse G-valikgrupis esikohta.