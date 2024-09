Eesti võrkpallur siirdus Hollandi meistri ridadesse

Hollandi satsi tehniline direktor Pim Kamps avaldas klubi kodulehel, et eestlase palkamise vastu tunti huvi juba kaks aastat tagasi, kuid toona jäi kokkulepe piiratud rahaliste võimaluste tõttu sõlmimata.

Tänavu suve lõpus hakkas võistkonda räsima vigastuste laine, mistõttu otsustati koosseisu tugevdada 29-aastase ja 191 sentimeetri pikkuse Saarega.

"Seekord jõudsime Keviniga kokkuleppele, sest saime tänu sponsoritele eelarvet kasvatada. Kevin on kogenud mängumees. Ta on mänginud Eesti koondises ja möödunud hooajal kuulus Argentina tippklubisse," ütles Kamps.

Orion läheb septembri keskpaigas Meistrite liiga eelringis vastamisi Selver/TalTechiga, kelle juures Saar sel suvel treenis. "Kuna Meistrite liiga on peagi algamas, siis saatsin Kevinile sõnumi, milles ütlesin, et loodetavasti on tal mõni välisklubi leitud, et ta ei mängiks TalTechi ridades," meenutas Kamps.

"Juba kümne päeva pärast läheme Kevini vanale klubile külla. Ta ütles mulle, et tema endine treener ei ole selle üle väga õnnelik."

Saare jaoks on Orioni näol tegemist tema seitsmenda välisklubiga. Lisaks Argentinale on ta varasemalt mänginud ka Šveitsis, Prantsusmaal, Türgis, Küprosel ja Bahreinis.