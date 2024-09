Arsenali tabas enne derbimängu tagasilöök

25-aastane poolkaitsja oli sunnitud esmaspäevase Rahvuste liiga kohtumise Austriaga pooleli jätma, sest ta vigastas võitluses austerlase Christoph Baumgartneriga vasaku jala hüppeliigest.

Ödegaard vahetati välja 66. minutil ning pärast lõpuvilet tõdes Norra peatreener Stale Solbakken, et tegemist võib olla tõsise vigastusega.

"Riietusruumis nägi see päris halb välja. Hea õnne korral, kui sidemed pole rebenenud, siis võib see vigastus kiiresti paraneda, aga ma pole kindel, kas [Arsenali peatreener] Mikel Arteta helistab mulle täna õhtul, et mind kiita," lausus Solbakken TV2-le.

Norra koondise arst Ola Sand lisas, et vigastuse tõsidus ja täpsem diagnoos on veel selgumisel.

Juhul kui norralase vigastus osutub tõsiseks, siis tuleb Arsenalil tuleval pühapäeval peetavas Põhja-Londoni derbis hakkama saada kahe võtmemängijata, sest mängukeelu tõttu peab kohtumise vahele jätma Declan Rice. Lisaks on poolkaitsjate osakonnas puudu suvine täiendus Mikel Merino, kes taastub õlavigastusest.

Pärast derbimängu Tottenham Hotspuriga läheb Arsenal järgmisel nädalal Meistrite liiga alagrupiturniiri avavoorus vastamisi mulluse Euroopa liiga võitja Atalantaga. Seejärel kohtutakse koduliigas valitseva meistri Manchester Cityga.