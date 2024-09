Läti korvpallikoondise viskekahur liitus Dubai korvpalliklubiga

31-aastane Bertans valiti 2011. aasta NBA draft'is Indiana Pacersi poolt, kuid ääremängija mängis veel viis aastat Euroopas. 2016. aastal siirdus ta Baskoniast lõpuks San Antonio Spursi ning mängis järgnenud hooaegadel ka Washington Wizardsi, Dallas Mavericksi, Oklahoma City Thunderi ja Charlotte Hornetsi eest.

Sel suvel treenis lätlane Golden State Warriorsiga, kuid teisipäeval selgus, et Bertans on sõlminud lepingu hoopis Dubai korvpalliklubiga. Lepingus on portaali Basketnewsi teatel ka klausel, mis võimaldaks lätlasel naasta NBA-sse.

Dubai korvpalliklubi ehk Dubai BC asutati selle aasta kevadel ning Araabia Ühendemiraatide klubi hakkab mängima esialgu Aadria liigas, kuid liitub tõenäoliselt ka lähiaastail Euroliigaga. Dubai BC maksab igal hooajal Aadria liigale kaks ja pool miljonit eurot ning meedias on avaldatud, et klubi leping Euroliigaga vältaks kuus aastat, mille jooksul rahastataks Euroliigat 150 miljoni euroga.

Dubai BC ajastu Euroopa korvpallis algab 22. septembril, kui Aadria liigas minnakse vastamisi Crvena zvezdaga. Meeskonna koosseisu kuulub lisaks Bertansile veel kolm serblast, kaks ameeriklast, türklane, sloveen, horvaat, itaallane, jordaanlane ning üks filipiinlane.