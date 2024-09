Arnover saavutas kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlustel pronksi

Viimasel etapil nädalavahetusel Inglismaal Santa Podis võitis Arnover kvalifikatsiooni, olles ainus, kes suutis omas klassis sõita veerandmiilil aja allapoole 5,8 sekundit. Kvalifikatsiooni võidu tõi aeg 5,78 sekundit tippkiirusega 410 km/h, vahendab autosport.ee.

Väljalangemissõitude esimeses voorus tabas Arnoveri autot tehniline rike, mis tähendas, et edasi ta ei pääsenud. Käigukasti õlitoru hakkas lekkima ning startida ei õnnestunud. "Väga ootamatu probleem. Tegin burnout´i ära ja märkasin, et kohtunikud uurivad midagi rajal. Iseenesest väga hea, et leket märgati stardis, sõidus oleks see võinud kaasa tuua avarii," sõnas eestlane.

Arnover ütleb, et vaatamata ootamatult tekkinud lekkele töötas auto suurepäraselt. "Nägime, et oleme auto arendamisel liikunud õigel teel. Saksamaal õnnestus eelmine etapp võita, viimasel võistlusel olla kvalifikatsiooni parim."

Arnover lisas, et motivatsioon edasi tegutsemiseks on kõrge. "Kindlasti oleme järgmisel Euroopa meistrisarjas tagasi ja tugevamana kui varem. Kogemusi on palju ning jätkame ka tööd autoga," sõnas ta.

Euroopa meistriks tuli soomlane Jere Rantaniemi. Kokku sõideti Euroopa meistrivõistlustel viis etappi, kaks Suurbritannias, kaks Rootsis ja üks Saksamaal.