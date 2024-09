Hollandi jalgpallikoondise ründaja klubikarjäär jätkub Brasiilias

Depay siirdus 2023. aastal Madridi Atleticosse ning mängis Hispaania klubi eest kaks hooaega, kuid suve alguses läksid mängija ja klubi teed lahku. Teisipäeval selgus, et hollandlane jätkab oma karjääri seitsmekordse Brasiilia meisterklubi Corinthiansi ridades.

Depay tegi oma koondisedebüüdi Hollandi eest 2013. aastal ning on 98 mängus löönud 46 väravat. Sel suvel juhtis ta Hollandi rünnakut Euroopa meistrivõistlustel, kuid peatreener Ronald Koeman septembrikuisteks Rahvuste liiga mängudeks Depayd ei valinud.

Koeman teatas septembri alguses, et Saudi Araabiasse siirdunud ründaja Steve Bergwijn jääb edaspidiseks koondisest välja. Peatreener selgitas Depay puudumist sellega, et 30-aastane polnud selleks hetkeks veel ühegi klubiga lepingut sõlminud.

Tõenäoliselt näeb dünaamilist Depayd aga veel oranžis särgis. "Ma ei kiitnud Bergwijni siirdumist Saudi Araabiasse heaks, aga Memphisega on olukord erinev. Brasiilia liga tase on kõrgem ning ta võib koondisesse kuuluda, aga see sõltub sellest, kas ta on vormis," sõnas juhendaja.

Depay alustas oma profikarjääri kodumaal Eindhovenis ning oli 21-aastasena Hollandi liiga suurim väravakütt, liitudes järgmisel hooajal Manchester Unitediga. Tema aeg Inglismaal lõppes pärast kaht pettumustvalmistavat hooaeg, misjärel mängis ta viis hooaega Prantsusmaal Lyoni klubi eest, lüües 2020-21 hooajal 20 väravat.

Hollandlane siirdus siis Barcelonasse, kus mängis samuti kaks aastat, kuid ei suutnud ka seal põhimängijate sekka murda. Depay liites seejärel Madridi Atleticoga, kuid koostöö sai suve alguses osapoolte kokkuleppel läbi.