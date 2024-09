Latvala eesmärk on muutunud: Hyundai võidab ilmselt mõlemad tiitlid

Autoralli MM-sarja Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala tõdes pärast Hyundai kolmikvõitu Akropolise rallil, et tiitliheitlused nii sõitjate kui tootjate konkurentsis on tõenäoliselt läbi. Selle asemel üritab Toyota nüüd võita ülejäänud kolm etappi.

Nädalavahetusel Kreekas toimunud Akropolise ralli lõppes Hyundai jaoks suurepärase kolmikvõiduga, kui esikohal lõpetas MM-sarja üldliider Thierry Neuville. Belglane on kolm etappi enne hooaja lõppu kogunud 192 punkti, teisel kohal asetsev tiimikaaslane Ott Tänak on temast 34 punkti kaugusel (158 punkti).

Lähim Toyota sõitja on Sebastien Ogier, kes on kogunud 154 punkti ehk jääb esikohast 38 punkti kaugusele. Lisaks on vahe tootjate arvestuses paisunud 35 punktiga Hyundai kasuks, seega on mõlemas arvestuses suure tõenäosusega tiitliheitlus läbi.

"Ma ütleksin, et meie plaan on nüüd see, et peame eesmärki muutma. Meie eesmärk on nüüd võita viimased kolm etappi ja järgmiseks hooajaks hea tunne tekitada," ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ralliportaalile DirtFish. "Meil on jäänud vaid kolm rallit ja praeguse punktisüsteemiga on väga keeruline järele jõuda. Nagu oleme näinud, siis Hyundai mängib ettevaatlikult ja ei taha riske võtta, et nende positsiooni mõlemas arvestuses kindlustada."

Toyotal oli tegelikult Kreekas hea võimalus paras ports punkte teenida - Sebastien Ogier elas üle turborikke avapäeval ning sõitis suurepärases hoos kuni viimase kiiruskatseni välja, kuid rullus siis üle katuse ning pidi leppima vaid 13 punktiga, mille ta teenis laupäevases arvestuses kolmanda kohaga.

"Pean esmalt Sebist rääkides ütlema, et kaitsen tema sõitu. Ta pidi gaas põhjas kihutama, sest meil lihtsalt ei olnud muud võimalust. Tahtsime mõlemas arvestuses järele jõuda," sõnas Latvala. "Kui pedaal on põrandal, võivad asjad valesti minna ja kahjuks tähendab see, et meie võimalused tiitlit võita on põhimõtteliselt läinud."

Rallihooaeg jätkub septembri lõpus Tšiilis, oktoobri keskel võetakse mõõtu Kesk-Euroopa rallil ning viimane etapp toimub novembri lõpus Jaapanis. "Mina mõtlen võitude peale ja kui see toob meid tiitliheitluses lähemale, siis see oleks lihtsalt boonus. Aga selle peale ei tohiks nüüd eriti mõelda," ütles Latvala.