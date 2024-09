Kaks väravat löönud U-19 jalgpallikoondis sai teise napi kaotuse

Eesti noormehed jäid avapoolajal pärast Karel Belžiki 25. minuti ning Dominik Pechi 32. minuti tabamusi kaotusseisu, kuid Matthias Limberg lõi 37. minutil värava ning riietusruumidesse mindi tšehhide 2:1 eduseisul. Külalised lisasid 60. minutil veel ühe värava, kui Samuel Pikolon jala valgeks sai ja kuigi Oscar Pihela tõi Eesti 78. minutil taas ühe värava kaugusele, oli lõpuvile ajal tablool Tšehhi 3:2 edu.

Eesti koondise peatreener Alo Bärengrub sõnas, et nii tänane kui kolme päeva tagune mäng olid ühtmoodi võitluslikud ning pakkusid Eesti noormeestele hea proovikivi. Samuti jagus tal kiidusõnu teisel poolajal nähtu suunas.

"Tundus juba, et hakkame mängu sisse tagasi saama, aga siis tuli see 3:1 värav. Esimesel poolajal ei saanud me kõike kontrolli alla ja see karistati ära. Endiselt on mul aga heameel, et tuleme selliste hetkedega toime ja isegi kaotusseisus on meil häid võimalusi värava löömiseks. Lõppseis on siiski kaotus ja sellest on kahju," vahendab jalgpall.ee peatreeneri sõnu.

Maavõistlusmängudega valmistus U-19 koondis novembrikuiseks EM-valikturniiriks, kus kohtutakse Norra, Rootsi ja Gruusia eakaalsastega. "Ütlesin poistele ka ringis, et sellise tasemega mängud meid ees ootavadki. Usun, et see oli hea proovikivi ja samuti võimalus näha erinevaid mängijaid," lisas Bärengrub.