Kotsar tegi Jaapanis uue koduklubi eest kaksikduubli

Yokohama kohtus hooajaeelses kontrollmängus Osaka Evessaga ning pidi tunnistama vastaste 82:76 paremust.

Kotsar kogus leivaisa eest 11 punkti ja 13 lauapalli, tiimi resultatiivseim oli 21 punkti ja kümme lauapalli kirja saanud Gary Clark. Hiroki Matsuzaki arvele kanti 17 punkti.

"Oli väga võitluslik mäng, vastasmeeskond väga hea ning surve tugev. Tegime vigu, aga see on alles algus. Meil pole meeskondlikult olnud palju viis-viie vastu trenne, saame selles valdkonnas areneda. Tiimil on palju potentsiaali ja ootan hooaja avamängu," kommenteeris eestlane Yokohama kodulehe vahendusel.