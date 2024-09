Selgus rannajalgpallikoondise koosseis Euroliiga Superfinaaliks

Eesti võistleb ühes alagrupis võõrustajariigi Itaalia, Hispaania ja Saksamaaga. Itaalia ootab koondist ees teisipäeval Eesti aja järgi kell 19, päev hiljem minnakse kell 15 vastamisi Hispaaniaga ning alagrupi viimane kohtumine mängitakse Saksamaaga neljapäeval, 12. septembril algusega kell 13.45.

Koondise peatreener Andreas Aniko sõnul on suvi olnud koondisele tihe treeningperiood ning ettevalmistus finaaliks on hea. "Koondisemänge pole meil pärast juulikuist Euroliiga etappi toimunud, kuid oleme suvi läbi trenni teinud. Koondislased on klubidega saanud lisaks Eesti meistrivõistlustele mänge alla ka rahvusvahelisel tasandil. Läänemere liiga on andnud meeskondadele väga tugevaid mänge – vastas on olnud nii Taani koondis, pool Saksamaa koondist kui ka tugev Riia meeskond. Taseme poolest annavad nad välja mõõdu nendele vastastele, kellega ka Eesti koondis on mänginud," rääkis Aniko.

Peatreeneri sõnul on Eesti alagrupp raske, kuid midagi võimatut ta edasipääsus ei näe. "Superfinaal suure algustähega! Itaalia ja Hispaania on absoluutsed rannajalgpallimaailma tipud, Saksamaa võiks olla meeskond, kellega saame võrdselt mängida. Loomulikult on ka Hispaania ja Itaalia mängitavad, oleme Itaalia tänavu juba penaltiseerias korra alistanud, kuid meil peab taktikaliselt kõik õnnestuma." Aniko lisas, et endast maksimumi andes on võimalik täita aasta alguses väljaöeldud eesmärk – saavutada möödunud aastal Euroopas teenitud 10. kohast parem tulemus. "Alagrupist edasipääs oleks eesmärgi absoluutne lagi ja väga kõva saavutus. Kui edasipääs ei peaks õnnestuma, siis mängida ikkagi maksimaalselt hästi ja tulla esikümne sekka – selline kaheksas koht oleks väga hea," rääkis ta.

Koondise nimekirjast jäävad mitmed mängijad tervislikel või isiklikel põhjustel eemale, mistõttu kuulub peatreeneri valikkuse turniirile omase 12 mängija asemel 10. "Rannajalgpallurite valik Eestis on piiratud ning kuigi tänavuse hooaja põhjal on mõned mängijad silmapiiril, on neid raske kaasata suurturniirile, kui nad pole koondise juures varem olnud. Eks minimaalne koosseis – kaks väravavahti ja kaks väljakunelikut – teeb olukorra veidi keeruliseks, kuid usun, et suudame ka kümne mängijaga hea tulemuse teha," sõnas peatreener lõpetuseks.

Superfinaalis mängivad meeskonnad iga samas alagrupis oleva võistkonnaga ühe korra liigasüsteemi alusel: võidu eest teenitakse kolm punkti, lisaajal saavutatud võidu eest kaks punkti, penaltiseeria võidu eest üks punkt ja kaotuse korral jäädakse punktideta. Alagrupikohtumistele järgnevad veerandfinaalid ja kohamängud.

Kõiki kohtumisi on võimalik jälgida BeachSoccerTV vahendusel.

Rannakoondise koosseis Algheros toimuvaks turniiriks:

Väravavahid

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet 63/3

Kaspar Kotter (17.10.1996) – SK Augur Enemat/Coolbet 60/10

Väljakumängijad

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet 94/56

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet 76/24

Sander Lepik (14.02.1993) – SK Augur Enemat/Coolbet 73/67

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet 72/44

Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Thunder Arvutitark 54/15

Rauno Nõmmiko (18.12.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet 51/19

Argo Alaväli (15.11.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet 19/5

Juhan Lilleorg (26.01.1994) – BSC Thunder Arvutitark 5/1

Peatreener: Andreas Aniko

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa