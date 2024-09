Eesti noorte padelikoondis sai EM-il kaheksanda koha

Järgnenud loosiga saadi vastaseks aga kohe pika padelimänguajalooga Hispaania, kes laupäeval krooniti ka Euroopa meistriks. Tüdrukud võitsid omas alagrupis Ungarit ning jõudsid samuti kaheksa parema hulka, kus tulid vastaseks tugevad Prantsusmaa, Belgia ning Holland, kellele jäädi alla.

Poiste arvestuses oli esikolmik Hispaania, Prantsusmaa ja Rootsi ning tüdrukutel Hispaania, Itaalia ja Portugal. Eesti poisid ja tüdrukud on järgnevatel Euroopa meistrivõistlustel oma saavutatud kaheksanda kohaga otse finaalturniiril.

Peatreener Marek Marksoo võttis võistlustel kogetu kokku järgmiselt: "olen väga uhke meie noortekoondise üle. Nii poisid kui tüdrukud kohanesid väga hästi palava ilma ja keerukate tingimustega ning said hakkama suurepärase saavutusega. Olles nii lühikese padeliajalooga riik ja tulla mõlemas arvestuses Euroopas kaheksandaks - see on kõva sõna!"

"Olime üle kõikidest Kesk- ja Põhja-Euroopa riikidest, v.a Rootsi, kes kuulub juba mõnda aega maailma parimate padeliriikide sekka. Viimane nädal näitas, et oleme Eestis teinud noortetasandil õiget tööd, aga samas näitasid padeli suurriigid ka ette, mis tasemele peame lõpuks jõudma. Rootsi on ehe näide, et lõunamaade domineerimisse on võimalik sekkuda, seega järjepidevalt selle nimel tööd tehes lehvib Eesti lipp tulevikus loodetavasti veel kõrgematel astmetel!" sõnas Marksoo.

Tüdrukute padelikoondis:

U14: Marie Rõõmussaar ja Sarm Helde

U16: Bianka Andresoo ja Carmen Sammelselg

U18: Keity Vetevool ja Lisbet Levandi

Poiste padelikoondis:

U14: Richard Riim ja Lukas Kilp

U16: Karm Helde ja Trevor Kosemaa

U18: Henrik Kosemaa ja Jan Alex Alla