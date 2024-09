Viimasel hetkel kutse saanud Rump sõitis Spas viiendaks

Spa ringrajal toimunud 992 Endurance Cupi sõidust võtsid osa vaid Porsche 911 922-põlvkonna GT3 Cup autod ja kuna sõidetakse ühesuguste autodega ning seadevalik on küllaltki piiratud, loevad suuresti antud võistlusel just sõitja oskused. Martin Rump teenis kutse Spasse sõna otseses mõttes viimsel tunnil, sest Mühlner Motorsport andis esmasest huvist eestlane tiimi koosseisu lisada vaid kaks päeva enne esimest vabatreeningut.

Sellest hoolimata näitas Rump nädalavahetuse jooksul head kiirust. Kolme sõitja kokkuvõttes sai Mühlner Motorspordi auto numbriga #4 (Rump, Fabio Grosse, Jeroen Bleekemolen; Porsche 911 GT3 Cup 992) kvalifikatsioonis teise aja, seejuures oma sõidus oli eestlane kiireim.

12 tunni pikkust võistlussõitu esimesest reast alustanud Rump tõstis Mühlner Motorspordi masina kähku võistluse liidriks ja esimene tund möödus sõidus vägagi kontrollitult. Kuna tegemist oli täiesti uue võistlusega, andsid sõidule palju tooni mitmed boksist läbi sõitmise karistused. Seda nii eestlase kui ka teiste võistkondade puhul. Lisaks avavahetusele jäi Rumpi kanda ka pimedas sõidetud viimane kolmetunnine vahetus. Sündmusterohke sõidu lõpetas Mühlner Motorspordi auto lõpuks viienda kohaga, PRO võistlusklassis teeniti neljas koht.

"Kindlasti ei olnud meil nädalavahetuseks just parim ettevalmistus. Ka minul endal, sest saabusin Belgiasse viimasel minutil otse puhkuselt. Sellest hoolimata võin nädalavahetust pidada kordaläinuks, ka isiklikust perspektiivist, sest sain täiesti ootamatult üle viie tunni sõiduaega," sõnas Rump. "Eriti head meelt teeb just viimane vahetus, kus suutsin ka liidriga võrreldes meie tiimile ühe ringi tagasi sõita. Seda tunnustasid nii insenerid kui ka kaassõitjad."

"Muidugi on kahju erinevatest karistustest ja katsumustest, millega me sõidu ajal rinda pistsime, sest kahtlemata oli meil kiirus tegelikult olemas, et püüda ka kõrgemat kohta. Ent sellest hoolimata olen uhke, et suutsin tiimi jaoks viimastel tundidel välja võidelda korraliku koha," lisas Rump.

Kuigi Rump ei sõida tänavu otseselt üheski sarjas täispaketti, on ta sellest hoolimata 2024. aastal saanud rohkelt võistelda. Ka Mühlner Motorspordi viimase hetke kutse annab märku, et senine tehtud töö jääb tiimidele silma.

"On ülimalt tore, kui tunnustatakse ja pakutakse välja selliseid võimalusi. Viimastel aastatel on kogu aastaks komplekti kokku panemine ja plaanide tegemine muutunud aina keerulisemaks," nentis Rump. "Sageli jäävad asjad nii poliitika kui rahastuse taha. Sellest hoolimata on mu kõrval suurepäraseid inimesi ja partnereid, tänu kellele on mul endiselt võimalik Euroopas kõrgel tasemel sõita. Hooaja alguses ei osanud ma nii palju sõidutunde erinevates sarjades oodata ja see teeb mu väga uhkeks, et päeva lõpuks olen ma ikkagi saanud sõita praktiliselt täishooaja. See annab julgustust, et olen ikkagi noor profisõitja, kellele tekib erinevaid variante ja võimalusi."

Eestlase hooaeg jätkub oktoobris, kui ta sõidab taaskord Nürburgringil.