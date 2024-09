Mella alustas Eesti naiste käsipallihooaega võidukalt

Mängu algus oli hooaja esimesele esitusele omaselt rabe. SK Tapa suutis küll algminutitel kerge initsiatiivi võtta, kuid Mella siiski kosus ning Anastasija Bušina värav 18. minutil viis nad 8:5 ette. Võõrustajad hoidsid ohje enda käes ning läksid riietusruumi 14:9 eduseisul.

Tapa suutis teise poolaja alguses vastastega võrdselt skoorida, kuid vahet siiski vähendada ei suudetud ning võõrustajad juhtisid 50. minutil 23:18. Mella poolt jooksis platsile ka nende kogenud abitreener, Jelena Mihailova, kes sai ka värava kirja. Tallinlased kindlustasid lõpuks 31:21 võidu.

"Eks siin on põhjuseid palju. Meil on kerge mängijate põud ning ma saan palluritele vajalikku vahetust anda. Ma naudin käsipalli, mulle meeldib sellega tegeleda. Kodus on natukene igav ning on lõbus pärast pikka pausi taas platsile naasta," alustas viimati 2017. aastal platsil käinud Mihailova kerge muigega.

"Kere pidas vastu ja füüsiline vorm on korras. Täna oli meil kogemust rohkem kui vastastel ning suutsime õigel ajal oma vigadest õppida ja vastaste omad ära kasutada. Suutsime kõva tahte ja motivatsiooni pealt hooaja esimeses kohtumises kindla võidu võtta," lõpetas aastaid Mella abitreenerina tegutsenud mängija.

Võõrustajate resultatiivseim oli Bušina seitsme väravaga. Külaliste poolelt sai Mia-Marii Tedrekull kirja üheksa tabamust. Mella jaoks jätkuvad karikavõistlused järgmisel neljapäeval, kui Raasikul minnakse vastamisi Mistraga. Tapa kohtub sama vastasega 18. septembril.