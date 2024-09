Sporting tõusis naiste meistriliigas teiseks

Voor sai pingelise alguse Sakus, kus kohalik naiskond Sporting seljatas kaotusseisu tabeli punase laterna Põlva FC Lootose vastu ning võitis kohtumise 3:2, kirjutab jalgpall.ee.

Kohtumise 28. minutil avas väravaskoori Kärt Hüdsi, kuid kolme minuti pärast oli võõrustajanaiskonnal viigitabamus varuks – selle autoriks Grete Daut. Poolaja viimastel minutitel sahistas Sportingu eest kahel korral võrku Katriin Saulus, viies naiskonna 3:1 eduseisul vaheajale. Lootos vähendas kaotust 87. minutil, kui täpne oli Ave-Lii Laas, kuid viigi- või võiduväravaks naiskonnal jaksu polnud.

Võidu järel tõusis Sporting tabelis koha võrra – mängitud 17 kohtumisega on naiskond teeninud 31, mis paigutab nad teisele positsioonile. Tabeliliider Flora, kel on üks mäng vähem peetud, jääb 15, lähim jälitaja Tabasalu kahe silma kaugusele. Lootos on endiselt tabeli viimasel ehk kaheksandal real, olles kogunud kaks punkti.

Viimsi JK teenis hooaja esimese viigipunkti, kui koduväljakul lepiti Tallinna FC Araratiga väravateta viiki. Viigi järel jätkab Viimsi enda head seeriat – kaotuseta on püsitud neli mängu järjest, nende seas on kolm võidutulemust. Kuigi tabelisse teeniti punktilisa, on konkurents tabeli keskel väga tihe ning naiskond langes viiendalt positsioonilt kuuendale – kokku on teenitud 22 punkti, samapalju punkte on teeninud koht eespool olev Tammeka ning vaid punkt enam on kirjas neljandal real oleval Kalevil. Ararat teenis pärast möödunud voorus saadud kaotust punktilisa, kuid naiskond paikneb endiselt 16 punktiga seitsmendal real.

Nii nagu päeva esimeses kohtumises, löödi ka viimases viis väravat, kui JK Tallinna Kalev oli koduväljakul 3:2 parem Tartu JK Tammekast. Vaheajale läksid naiskonnad väravateta viigiseisul. Teisel kolmveerandtunnil haaras Kalevi naiskond kolmeväravalise edu, kui võrku sahistasid Vanessa Grutop, Maria Orav ja Kadri-Ann Valgeväli. Tammeka suutis kohtumise lõpus vastata neile kahega: Aleksandra Kelli realiseeris naiskonnale antud penalti ning kohtumise lõpptabamuse vormistas Kirkeliis Lillemets.

Võiduga kerkis Kalev kahe koha võrra ja haaras liigatabelis endale neljanda koha – 17 mängu järel on teenitud 23 punkti. Tammeka, kel on vaid üks punkt vähem, langes koha võrra ja paikneb nüüd viiendal positsioonil.