Käsipalli Balti liiga avanädal lõppes Mistra võiduga Viljandi üle

Pineva kohtumise kümnendaks minutiks oli seis vaid 3:1. Kaheväravaline vahemaa säilis, kuigi mitmel korral suutis Viljandi selle viivuks ühe värava peale tingida. 23. mänguminutil saabus murdehetk, kui Andris Celminši värav kasvatas Mistra edu kolmeväravaliseks, mille Serhii Orlovskyi, Anton Barouski ja Martin Nerut suurendasid omakorda viie värava peale. Nii lõppes mängu esimene pool skooriga 12:7 Mistra kasuks.

Teisel poolajal asus Viljandi eesotsas Andrii Basarabiga kaotusseisu vähendama. ning 35. minutiks oligi seis vaid 12:11 Mistrale. Celminši ja Arno Vare väravad päästsid Mistra täbarast olukorrast ning 45. minutiks oli külaline taas mõõdukalt juhtimas, numbriteks 17:11. 48. minuti punane kaart Barouskile Basarabi vastu tehtud vea eest ühtlustas mängupilti vaid natukene, kuid Mistra püsis siiski juhtpositsioonil. 52. minutil oli seis Viljandi poolt vaadatuna 14:18, viigistamiseks jäi Viljandil jõust puudu ning kohtumise võitis Mistra seisuga 24:18.

Võõrustaja Viljandi suurim väravakütt oli Andrii Basarab seitsme väravaga. Mistra resultatiivseimad olid Serhii Orlovskyi ja Andris Celminš viie väravaga.

"Oleme õnnelikud kuuepunktilise nädalavahetuse üle," lausus Celminš. "Meie seljatagune oli väravas mõlemad päevad hästi kaitstud, kuid kokkumäng vajab veel ühist panust, et seda paremaks muuta."

Alanud hooaja esimene Balti liiga nädalavahetus on sellega läbi. Mistra naaseb koju kahe võiduga – millest üks on väärt neli punkti –, Viljandi teenis ühe võidu, Leedu Granitas-Karys haaras samuti ühe võidu ning Läti ASK Zemessardze/RSU-le jäid tühjad pihud.

Eesit klubid jooksevad Balti liigas uuesti platsile 21. ja 22. septembril, kui eelmise hooaja hõbe Põlva Serviti ning Mistra võõrustavad Läti meeskondi.