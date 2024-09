Kaisa Kukk: julgesin ennast alles viimasel õhtul maratonile kirja panna

Kukk läbis distantsi ajaga kaks tundi, 49 minutit ja 17 sekundit ning teenis naiste arvestuses kaheksanda koha. Eesti meistritiitel oli talle endalegi üllatuseks.

"Kõik oli selles suhtes üllatuslik, et hooaja alguses mõtlesin keskenduda ainult trepijooksule ja selles võitsin MM-il pronksmedali. Ma ei plaaninud üldse tavajooksus enam osaleda, aga kuidagi tulid distantsid ilma trennita hästi välja ja seetõttu julgesin ennast alles viimasel õhtul maratonile kirja panna," avaldas Kukk.

"Võtsin päris palju riske, läksin kiire tempoga peale ja viimased 12 km jooksin täiesti üksinda. See oli vaimselt päris raske. Medali võitmiseks oleksin võinud ka rahulikuma jooksu teha, sest vahed olid suured. Olen väga õnnelik, et tulin teist aastat järjest Eesti meistriks ja püstitasin Eesti rekordi 40-aastaste naiste arvestuses. Mul läks ülihästi."

Kukk lisas, et jooksukarjääri lõpp pole kaugel. "Ma olen seda juba 11 aastat teinud. Vaikselt hakkan väsima ja mingeid suuri eesmärke mul otseselt enam pole. Eks vaatab edasi, kas teen veel mõne stardi kuskil või mitte. Vorm on üllatav, et siit võib veel mõne võistluse teha."