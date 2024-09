VAATA OTSE | Rootsi lõi avapoolajal Eestile kolm väravat

Eesti koondis jätkab Rahvuste liigat võõrsil, kui Stockholmis kohtutakse tugeva Rootsiga. Sama vastasega mängiti eelmisel aastal EM-valiksarjas kahel korral ja mõlemas mängus tuli Eestil tunnistada Rootsi selget paremust. Viimati õnnestus Eestil kaotust vältida 2016. aasta jaanuaris, kui lepiti 1:1 viiki.

Kui Eesti koondis kaotas neljapäeval Rahvuste liiga avamängus Slovakkiale 0:1, siis Rootsi võitis võõrsil Aserbaidžaani 3:1. Alexander Isak lõi rootslaste kasuks kaks väravat ja Viktor Gyökeres lisas penaltipunktilt veel ühe.

"Raske on võib olla täpselt paralleele tõmmata, aga rootslased on individuaalse klassi mõttes natuke ehk tugevamad kui slovakid. Aga slovakkidel oli võib olla selline meeskondlikkus ja sissetöötatud süsteem jällegi natuke terviklikum - nad ehk meeskonnana tugevamad," arvas kohtumise eel Eesti peatreener Jürgen Henn.

"Lähtepunkt peab kindlasti olema see, et oleme taga hästi organiseeritud ja keskelt tugevad, tunneme ennast kaitses hästi. Mängu edenedes peame vaatama, milline on meie jõud ja kuidas vastane mängib. Et kus tekitada neile peavalu," lisas Eesti juhendaja.

Traumade tõttu jäävad tänasest mängust eemale kaitsja Rasmus Peetson, poolkaitsja Mattias Käit ja ründaja Mark Anders Lepik.

Mängu kohtunikebrigaad tuleb Saksamaalt. Peakohtunikuks on 34-aastane Sven Jablonski, keda abistavad äärtel Lasse Koslowski ja Eduard Beitinger. Neljas kohtunik on Tobias Reichel ning VAR-i toas jälgivad mängu Christian Dingert ja Patrick Hanslbauer.

ETV+-i ülekandes saab teleris valida eesti- või venekeelse kommentaari vahel. ERR-i spordiportaalis saab mängu jälgida ainult eestikeelse kommentaariga.