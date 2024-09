Reena Pärnat püstitas olümpiaharjutuses Eesti rekordi

Eelmine naiste rekord 660 silma kuulus alates 2019. aastast samuti Pärnatile. Uus rekord tähistab ühtlasi Eesti absoluutrekordit, sest meeste tippmark on samas harjutuses 661 silma.

"Ma ei olnud hommikul sugugi kindel, et olen täna võimeline sellisel tasemel laskma, sest pärast Pariisi olümpiat ma ei võitnud kolm nädalat vibu kätte ja nüüd olen ainult natukene treeninud," sõnas Pärnat võistluse järel.

"Samas pani mind varahommikul Dijoni sõitma just see tunne, et kuigi oli hea hooaeg, siis jäi midagi veel sisse. Samuti arutasime treeneriga, et pole hea oktoobri lõpus algava sisehooaja võistlustega liiga pikka vahet sisse jätta. Ja nii me otsustasimegi minna. Tundub, et oli igati õige otsus. Tunnen suurt kergendust, et sain viis aastat püsinud rekordi lõpuks üle lastud."

Pärnati treener Siret Luik tõi välja, et tema õpilase tänavuse aasta 10 paremat tulemust on tõenäoliselt paremad kui kogu senise karjääri jooksul kokku.

"Koostasin hooaega kokkuvõtvat statistikat ja avastasin, et Reena selle aasta kümne parema tulemuse keskmine on üle 650 punkti. See 665 tõstab keskmist veelgi ja on hooajale ilus punkt. Samas lasi Reena pärastlõunal ka 7-duelli ja seal oli tema tulemus üle 670. Viimase 36 järjestikuse noole tulemus oli näiteks 337. Ootan põnevusega järgmist olümpiatsüklit."

Luik lisas, et Pärnati jätkamine tippspordis on veel lahtine. "Reenal on tugev motivatsioon jätkata, kuid teatavad küsimärgid on veel õhus seoses rahastusega. Loodame, et leiame vajaliku toetuse."