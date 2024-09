Arina Sabalenka võitis kolmandat korda suure slämmi turniiri

Turniiri jooksul vastastele vaid ühe seti loovutanud Sabalenka jaoks oli tegemist esimese USA lahtiste triumfiga. Möödunud aastal pidi valgevenelanna esikohalahingus tunnistama ameeriklanna Coco Gauffi paremust ja enne seda piirdus ta kahel järjestikusel aastal poolfinaaliga.

"Lõpuks sain selle kauni trofee endale. See tähendab mulle väga palju ja tõtt-öelda võtab lausa sõnatuks," ütles Sabalenka autasustamisel.

"Ma mäletan kõiki siin saadud valusaid kaotusi. Kui teha kõvasti tööd ja ohverdada kõik oma eesmärkide nimel, siis on võimalik unistusi täita. Ma olen enda üle üliuhke. Ma ei ütle seda kunagi, aga tõesti praegu olen üliuhke enda üle."

Sabalenka tuli tänavu teist korda slämmiturniiri võitjaks. Esimest korda saatis teda edu aasta alguses Austraalia lahtistel, kus ta võidutses ka möödunud aastal.

Maailma teisest reketist sai ühtlasi esimene naistennisist pärast Angelique Kerberit 2016. aastal, kes võitnud kalendriaasta jooksul mõlemad kõvakattega slämmiturniirid. Varasemalt on sellega hakkama saanud veel Steffi Graf (1988, 1989), Monica Seles (1991, 1992) ja Martina Hingis (1997).

Meeste üksikmängus finaalis kohtuvad pühapäeva hilisõhtul maailma esinumber Jannik Sinner ja kodupubliku toetus nautiv Taylor Fritz (ATP 12.).

Win the US Open ✅

Pop champagne ✅



We like your style, Aryna Sabalenka! pic.twitter.com/bH7P3BMx5l