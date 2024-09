Mistra ja Viljandi alustasid Balti liigat võidukalt

Läti klubi ASK Zemessardze/RSU-ga mänginud Mistra läks 15. minutiks 11:3 juhtima. Kümneväravaline edu tuli 23. minutil, mil skooris Urmas Rõuk. Anton Barouski, Arno Vare ja Serhii Orlovskyi kasvatasid esimese poolaja lõpuks vahe 13-väravaliseks ning Mistra läks pikemale pausile 21:8 eduseisus.

Teisel poolajal said käe valgeks kõik Mistra platsimängijad ning vahemaa aina suurenes: 45. mänguminutil oli seis 30:14 ja 55. minutil 34:17. Lõpptulemuseks kujunes 38:18.

Mistra resultatiivseimad olid Martin Nerut, Anton Barouski ja Serhii Orlovskyi, kes viskasid viis väravat. Neli tabamust said kirja Ilja Kosmirak ja Urmas Rõuk.

"Väga hea algus arvestades, et sats on täitsa uus. Kindlasti lihvida on veel palju, et asi oleks hea. Võib öelda, et tänane (laupäevane - ERR) mäng oli soojendus homsele mängule Viljandi vastu," kommenteeris Mistra värske mängumees Kosmirak.

Viljandi võttis kümneväravalise võidu

Viljandis leidis aset mõnevõrra võrdsem kohtumine. Esimesena väravaarve avanud leedulaste Granitas-Karys jäi peagi kaotusseisu, kui skoori tegid Kristo Voika, Andrii Basarab ja Johannes Pertelson. Viljandi asus 15. minutiks 7:4 juhtima ning kolmeväravaline vahemaa püsis 25. minutini, misjärel võitles võõrustaja endale välja turvalisema edumaa. Simon Drõgini, Mikk Variku, Voika ja Basarabi tabamused viisid Viljandi esimese poolaja lõpuks 17:9 juhtima.

Teisel poolajal mängutempo rahunes. 40. minutil, mil seis 19:13 oli püsinud juba kolm minutit, viskas Basarab skooriks 20:13. Ka see numbripaar jäi pikalt püsima kuniks Voika viis minutit hiljem Granitase kaitsemüürist end läbi murdis. 53. minutil läks Viljandi Basarabi tabamusest kümneväravalise vahemaaga juhtima, numbriteks 25:15. Kohtumine lõppes skooriga 28:18.

Viljandi suurimad väravakütid olid Kristo Voika üheksa väravaga, Andrii Basarab kaheksa väravaga ning Simon Drõgin viie väravaga.

"Esimese mängu kohta täitsa tubli esitus. Hooaja algusele kohaselt tuli sisse veidi rabistamist ning realiseerimisega olime teise poolaja alguses veidi hädas, aga suutsime end meeskondlikult kokku võtta ja tulime sellest välja," lausus Drõgin. "Mistraga saab olema kõvasti raskem võitlus. Läheme vaatamata hõredale koosseisule ikka nelja punkti püüdma, lootes koduseinte abile."

Pühapäeval lähevad Viljandi ja Mistra omavahel vastamisi. Mängus on topeltpunktid, sest kohtumine läheb arvesse nii Balti liigas kui ka Eesti meistriliigas.