Kiskonen ja Uibokand võitsid viimase etapi ja ka sarja kokkuvõttes

Kuigi peale kiirenduskilomeetrit olid ees koos veel neli meest, siis lõputõusul pani oma paremuse lõplikult maksma Kiskonen, kes võidutses ajaga 2:01.11. Josten Vaidem kaotas talle seitsme ja Eesti valitsev maratoni meister Peeter Tarvis üheksa sekundiga.

Neljandana ületas finišijoone Gert Jõeäär (+0.31). Kuue parema sekka mahtusid veel Karl-Arnold Vendelin (+4.07) ja Matthias Mõttus (+6.52).

"Üritasin kolm kilomeetrit enne lõppu samuti teisi maha raputada, aga sel hetkel tundus, et võitmine läheb väga raskeks. Õnneks mul oli nii palju värskust veel lõputõusul alles, et sain ühe tugeva pingutuse seal veel teha," ütles Kiskonen, kes tunnistab, et endalegi üllatuseks on hakanud viimasel aastal kahtlaselt hästi minema.

Järgmisena stardib ta juba koos Eesti maanteeratturite koondisega Belgias toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel.

Naiste seas oli parim Janelle Uibokand ajaga 2:20.01. Talle järgnesid Eesti valitsev maratoni meister Mari-Liis Mõttus (+0.52), Ly Ott (+7.18), Mari Kruuser (+9.19), Õnne-Liina Jakobson (+10.19) ja Triin Rast (+17.10).

Uibokand ütles võistluse järel, et kukkus üsna õnnetult kiirenduskilomeetri järel. "Luud on vist terved, aga kõik muu on nagu läbi pekstud," lisas Uibokand.

Kiirenduskilomeetri parimad olid Rando Marten Evendi ja Uibokand.

44-kilomeetrisel maratonis pälvis üldarvestuses esimese koha Herlen Kajo (1:37.29), edestades Vahur Valvast (+0.11) ja Markus Lepmetsa (+0.11). Naiste seas olid kõige kiiremad Karolin Surva (1:54.46), Annika Orula (+0.18) ja Linda Lensment (+6.48).

Poolmaratonis oli seekord pikkust 21,8 kilomeetrit. Võidu teenis Magnus Normak (47.13), teise koha Uku Järv (+0.13) ja kolmanda koha Elvis Ormus (+0.22). Naiste hulgas võidutses Joanna Maria Seppo (51.57), teisena finišeeris Carola Hirv (+0.10) ja kolmandana Isabel Kiis (+0.38).

Lastesõitudes olid M-10 klassis kiireimad Carl Christer Irbe, Derek Urgard ja Georg Klaos, sama vanade tüdrukute seas aga Karolina Lilenbach, Patricia Delvere ja Eliise Vuin. M-8 klassis olid nobedaimad Kenert Karner, Kaspar Kajo ja Koit Carlos Kesa, N-8 klassis Mari Nõmtak, Emma Emilie Tammeleht ja Elina Aulik.

Estonian Cup rattamaratonide sarja üldvõidu pälvisid Siim Kiskonen ja Janelle Uibokand.