Šalkauskas tänas võidu järel Nurmet ja Latsepovit

Alles eelmisel nädalal toimusid Pärnus 10 kilomeetri maanteejooksu Eesti meistrivõistlused ja sealgi võitis Šalkauskas ajaga 30.44. Tallinnas oli tema tulemus 17 sekundit kehvem.

"Eelmisel pühapäeval jooksin Eesti meistrivõistlustel 10 km maanteejooksus 30.44 ja siis oli tunne, et võiksin kiiremini joosta," lausus Šalkauskas ERR-ile.

"Arvestasime, et täna on väga palav ilm, mis mulle tavaliselt üldse ei meeldi, siis tulemus 31.00 olnuks väga hea. Täna tuli paberile 31.01 ja olen väga rahul!"

"Mul on kogu karjäär olnud selle ilmaga probleem. Kui oli palav, kaotasin endale kohe minuti või enam. Tänane performance [esitus - ERR] oli minu jaoks väga hea."



Šalkauskas on rohkem keskmaajooksu taustaga, aga valmistus võistlusteks Prantsusmaal, kus viibisid ka pikamaajooksjad Nurme ja Latsepov.

"Tegime päris palju trenni ja koostööd. Kõik võidud, mis nüüd järjest on tulnud - Pärnus Eesti meistrivõistlustel ja siin ka - see on nende abil ka ja ma väga tänan neid. Mulle meeldisid mõlemad võistlused väga," ütles ta.

"Rääkisime ka sõpradega, et mis oleks parem - kas võita Eesti meistrivõistlustel või Tallinna Sügisjooksul - ja praegu on väga raske öelda. Ühel pool on Eesti meistritiitel, teisel pool suur võistlus. Olen õnnelik, et võitsin nii pühapäeval kui ka siin."

Šalkauskase järel tuli teiseks lätlane Jocis Ugis, kes kaotas talle kahe minuti ja 12 sekundiga, aga veel enne teda finišeeris 20-aastane lätlanna Agate Caune. 32 minutit ja üheksa sekundit on Sügisjooksu rekord. Šalkauskas teadis tema võimeid oodata.

"Meil oli enne starti ka nali, et ta võiks olla kõige tugevam konkurent. Nii juhtuski. Teisel kilomeetril jooksid minuga veel teisedki mehed, aga kaheksandal kilomeetril oli mul juba raske, aga ma ei kuulnud, et kedagi on taga. Kui lõpetasin ja ootasin teisi, siis nägin, et Agate tuli teisena."