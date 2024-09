Barcelona teeb maailma parimast ka enim teeniva jalgpalluri

26-aastane Bonmati liitus Barcelona noortesüsteemiga 2012. aastal ning tegi oma A-võistkonna debüüdi neli aastat hiljem. Selle aja jooksul on Kataloonia hiiu mängujuht viiel korral kroonitud Hispaania meistriks ja kolmel korral võitnud Meistrite liiga.

Hispaania naiskonna aitas Bonmati mullu maailmameistriks ja nimetati ühtlasi turniiri parimaks mängijaks, pärast seda teenis ta ka maailma parimale mängijale antava Ballon d'Or'i. Hispaania naised on auhinna võitnud kolm aastat järjest, nii 2021 kui 2022 anti see Bonmati võistkonnakaaslasele Alexia Putellasele. Lisaks pärjati Bonmatid hiilgava hooaja järel maineka Laureuse spordipreemiaga.

Bonmati on juba mõnda aega olnud Inglismaa kõrgliigas mängiva Chelsea huviorbiidis, kuid The Athletic kirjutab nüüd, et katalaan on Barcelonaga jõudnud uuele kokkuleppele. Tema senine leping naiskonnaga kehtis järgmise hooaja lõpuni, uus leping teeb Bonmatist suure tõenäosusega enim teeniva naisjalgpalluri maailmas ehk igal juhul hakkab ta saama enam kui miljoni euro suurust aastapalka.