Põlva Serviti alustab jahti kümnendale järjestikusele meistritiitlile

Võistlusformaat näeb ette, et viis meeskonda mängivad omavahel neli korda, millele järgnevad kevadel poolfinaalid ja kohamängud. Sarnaselt eelmisele hooajale lähevad mõned kohtumised kirja nii meistriliiga kui ka Balti liiga punktitabelites, lisades mängudele veelgi kaalu.

18-kordse Eesti meistri Põlva Serviti koosseisus suvel suuri muudatusi ei toimunud. "Kuigi meeskond veel 100 protsenti paigas ei ole, siis jätkame enamvähem samade meestega. Carl-Eric Uibo naases meile ning osad vanemad mehed ei pruugi kõiki mänge kaasa teha, kuid eks elu näitab, kuidas meil asjad paika loksuvad," alustas Põlva Serviti tituleeritud treener, Kalmer Musting.

Serviti on seni pidanud kaks hooajaeelset turniiri. Kui Mesikäpa hallis võõrustatud võistlustel võeti kodustest konkurentidest HC Kehra ees võit, siis Viljandi turniiril lepiti korraldajate ja soomlaste Riihimäe Cocksi selja taga kolmanda kohaga. "Meil on veel esimeste tähtsate kohtumiseni piisavalt aega. Esimesed matšid on olnud rabedad, kuid pikk hooaeg on alles algamas," jätkas äsja kaheksanda kategooria treeneriks saanud loots.

Vaadates viimaste aastate tulemusi, siis Põlva Serviti endale väikseid eesmärke seada ei saa. "Meil on koosseis enam-vähem säilinud ning seetõttu üritame ikka kõikides liigades kõrgetele kohtadele mängida. Eurosarjas tahaks võimalikult kaugele edeneda ja suurema rõhu paneme meistriliigale ning Balti sarjal. Karikvõistlused jäävad pigem tagaplaanile," lõpetas Musting.

Meistriliiga esimesed mängud:

08.09 14.00 Viljandi spordikool Viljandi HC - Mistra (Ka Balti liiga arvestuses)

11.09 19.00 Kehra Spordihoone HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti

27.09 19:00 Raasiku Spordihoone Mistra - Põlva Serviti (ka Balti liiga)

02.10 19:00 Kalevi Spordihall Mistra - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

09.10 19.00 Mesikäpa hall Põlva Serviti - HC Viimsi/Alexela

16.10 19:00 Viljandi Spordihoone Viljandi HC - HC Viimsi/Alexela