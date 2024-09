Keila Coolbetiga liitus Saimon Sutt

Eelmisel hooajal sai 29-aastane Sutt Pärnu Sadama eest mängides keskmiselt kirja 3,3 punkti, 2,4 lauapalli, 1,3 korvisöötu ja 0,8 vaheltlõiget mängu kohta. Varem on Sutt mänginud ka Tartu ja Rapla eest.

"Otsustasin Keilaga liituda, sest mulle meeldib, mis suunas nad klubina liiguvad ja nende tulemused on iga aastaga paremaks läinud. Suureks boonuseks on muidugi Põhja-Euroopa liiga, kus saan ennast proovile panna tugevate vastaste vastu. Uuelt hooajalt ootan fännidelt sama tuge nagu eelnevatel aastatel olen seal saalis mängides näinud, kindlasti palju magusaid võite ja kirkaid medaleid!" kommenteeris Sutt.

Peatreener Peep Pahv lisab, et on Saimoniga suhelnud läbi suve ning olnud koostööst huvitatud. "Lõpuks õnnestus jõuda kokkuleppele ning saame meeskonda juurde kogenud mängumehe. Kohe hooaja alguses ootab meid ees väga tihe mängugraafik ning seepärast on üks lisakäik väga oluline. Heas vormis Saimon Sutt on vastastele ohtlik ja oma meeskonnale kasulik mängumees. Loodetavasti suudame Keilas tema parimad küljed esile tuua," sõnas Pahv.