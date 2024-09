Noormeeste jalgpallikoondis kaotas Tšehhile viimase minuti väravast

Mängu avapoolajal oli selgelt edukam meeskond Tšehhi, kes valdas palli ja näitas ründetegevuses teravust. Eesti väravasuud kaitsnud Silver Rebane pandi korduvalt proovile, et puurilukk näitas enesekindlust ning tõrjust efektselt 10. minutil Vojtech Hranoši terava kauglöögi, vahendab jalgpall.ee.

Avapoolaja keskpaigas hakkas ka Eesti rünnakutel häid käike leidma ning läbimurdele olid lähedal Ander-Joosep Kose ja Tony Varjund. Parim moment tekkis 30. minutil, kui Kose kasutas edukalt ära vastase kaitsja ebaõnnestunud puute ning pääses väravavahiga üks-ühele, ent löök blokeeriti. Avapoolaja lõppu domineerisid taas tšehhid, kuid Eesti kaitsjad ja väravavaht tegutsesid kindlalt ja vaheajale mindi väravateta viigiseisul.

Eesti valdas teisel kolmveerandtunnil rohkem palli, tänu millele oli ka mängutempo varasemast oluliselt kiirem. See pakkus Eestile vastase väljakupoolel ohtlikke võimalusi, millest 55. minutil üks ka realiseeriti. Ander-Joosep Kose, Airon Kollo ja Maksim Kalimullini suurepärase söödukombinatsiooni tulemusel pääses viimane värava ees tulemuslikult löögile.

Vähem kui kümne minuti pärast oli Eesti meeskonnal võimalus eduseisu kasvatada, kui Aleksandr Lohmatov mängis oskuslikult kaitsemängija üle ning läks ise ka pealelöögile, kuid löögihetkel jäi nurk liiga teravaks ja puurilukk oskas valmis olla. Kasutamata võimalus andis kohe vastasele võimaluse viigistamiseks: vahetusest sekkunud Jan Feit suunas nahkkera kindlalt ristnurka.

Tšehhi kirjutas võidutabamuse enda nimele normaalaja viimasel minutil, kui kiirrünnaku tulemusel murti Eesti karistusalasse ning Dominik Pech saatis nahkkera kindlalt puuriluku selja taha. Lähedal oli ka vastase kolmas tabamus, kui Petr Zika kolmandal lisaminutil latti ragistas, kuid väravat sellest olukorrast ei sündinud ning lõpuvile järel teenis Tšehhi napi 2:1 võidu.

Eesti peatreener Alo Bärengrub jäi lõppkokkuvõttes mängus nähtuga rahule ning tõi esile rünnakumomendid, mis tekkisid pallivõitude ja kiirete üleminekute järel.

"Algul olime rohkem surve all, aga mänguplaan ja idee läks selles suunas nagu me tahtsime. Kaotusest ja lõpus löödud väravast on kahju, aga arvan, et meil ei ole midagi häbeneda – tegime väga korraliku lahingu. Neid poisse, kes ootavad ja tahavad oma võimalust saada, on palju ja konkurents on tugev. Asjad liiguvad õiges suunas," ütles peatreener.

Eesti ja Tšehhi kohtuvad taas esmaspäeval, 9. septembril kell 13.00.