Lätlanna võidutses USA lahtiste paarismängus

Seitsmendana asetatud Läti-Ukraina duo sai poolteist tundi kestnud esikohalahingus 6:4, 6:3 jagu asetuseta paarist Kristina Mladenovic (Prantsusmaa) - Zhang Shuai (Hiina). Turniiri vältel ei loovutanud Ostapenko ja Kitšenok vastastele ühtegi setti.

2017. aastal Prantsusmaa lahtistel üksikmängus võidutsenud Ostapenko jaoks oli tegemist karjääri esimese slämmitiitliga paarismängus. Lätlanna jõudis tänavu koos Kitšenokiga finaali ka Austraalia lahtistel, kuid siis tuli neil leppida kaotusega.

Kitšenokil oli varasemast auhinnakapis Wimbledoni segapaarismängu tiitel.

USA lahtistel selgus tiitlivõitja ka segapaarismängus, kus saatis edu Itaalia paari Sara Erranit ja Andrea Vavassorit, kes alistasid ameeriklased Taylor Townsendi ja Donald Youngi 7:6 (0), 7:5. Kui 29-aastane Vavassori võitis oma karjääri esimese suure slämmi tiitli, siis 37-aastane Errani tuli slämmivõitjaks kuuendat korda.

The Championship marked Donald Young's last professional tennis match. #USOpenhttps://t.co/wT1OCoDEzs