Rahvuskoondisest välja heidetud Bergwijn: ma ei tahagi Koemani käe all mängida

Kahel viimasel suurturniiril Hollandi koondisesse kuulunud Bergwijn liitus sel nädalal Saudi Araabia kõrgliigaklubi Al-Ittihadiga. Ülemineku järel teatas Hollandi juhendaja Ronald Koeman, et tema silmis ei vääri Bergwijn enam kohta rahvuskoondises. Peatreeneri arvates näitas Saudi Araabiasse siirdumine Bergwijni sportliku ambitsiooni puudumist.

Kriitikatule alla jäänud mängija avaldas usutluses De Telegraafile oma nägemuse olukorrast ja väitis muuhulgas, et ta pole Koemaniga klubivahetusest sõnagi rääkinud.

"Ta teab, mida ma sellest kõigest arvan. Ma ei tahagi enam Koemani käe all mängida. Ma ei taha mängida kellegi eest, kes räägib minust meedias nii nagu ta on seda teinud. Ta oleks võinud mulle helistada ja kuulata ära minu selgituse. Kuidas ta saab selliseid asju välja öelda ilma minuga rääkimata?".

"Kui ta teeks oma tööd täie pühendumusega, siis ta oleks mulle esmalt helistanud, aga ma pidin sellest kõigest telekast kuulma. Meil on üheskoos palju ilusaid hetki olnud, kuid nüüd olen temas pettunud," lisas Bergwijn.

Koeman jäi reedesel Hollandi koondise pressikonverentsil oma esialgse arvamuse juurde. "Ma ei ole seda intervjuud lugenud, kuid midagi natukene kuulsin. Tema reaktsioon on täiesti normaalne, kuid minu arvamust see ei mõjuta. Ma rääkisin ikkagi sportlikust ambitsioonist. Ma ei usu, et ma midagi rohkemat ütlesin," sõnas Koeman ja lisas, et ta ei hakka seda teemat rohkem lahkama.

Holland alustab uut Rahvuste liiga hooaega laupäeval kodumänguga Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Samasse alagruppi kuuluvad veel Saksamaa ja Ungari.