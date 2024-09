Priit Vene hakkab näpunäiteid jagama Audentese noortele

"Eesmärgid on kõrged. Peamine eesmärk on õpetada ja anda edasi neid asju, mida suures korvpallis ning elus päriselt tarvis on," rääkis Vene eesmärkidest Audentese Spordigümnaasiumi abitreenerina.

57-aastane Vene juhendas möödunud hooajal Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonda, kellega tuldi Eesti meistrivõistlustel hõbedale.

Varasemalt on ta peatreenerina tüürinud veel TalTechi ja Pärnut. Lisaks on ta ametis olnud Leedus Kaunase Žalgirise esindusmeeskonna abitreenerina ning duubelmeeskonna pea- ja abitreenerina.

Audentese Spordigümnaasiumi noormehed osalevad järgmisel nädalal Vilniuse Rytase poolt korraldataval noorteturniiril Leedus.