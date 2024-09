Kansas City Chiefs alustas tiitli kaitsmist raske võiduga

Kahe tiitlipretendendi vaheline lahing sai dramaatilise lõpplahenduse. Baltimore oli palliga 20 sekundit enne normaalaja lõppu Kansas City väravajoonest 10 jardi kaugusel ja kuigi mängujuhi Lamar Jacksoni kaks esimest katset touchdown visata ebaõnnestusid, siis kolmandal katsel leidis ta täpse sööduga väravakastis püüdja Isaiah Likely.

Kuna mängukell oli tiksunud lõpuni, siis näis, et kohtumine läheb lisaajale, ent peagi tuvastasid kohtunikud videokordusest, et Likely varvas läks maandumisel üle otsajoone, mis tähendas, et Baltimore'i touchdown tühistati ja Kansas City sai raskelt teenitud 27:20 võidu.

Võitjate ridades tegi säravaima etteaste kollanokast püüdja Xavier Worthy, kes skooris meeskonna kolmest touchdown'ist kaks. Mängujuht Patrick Mahomes jagas sööte 71,4-protsendilise täpsusega (20/28), kogus 291 söödujardi ning sai ühe touchdown'i kõrval kirja ka ühe pallikaotuse. Tema ametivend Jackson viskas 273 jardi ja ühe touchdown'i.

Kolmandat järjestikust meistritiitlit jahtiv Kansas City läheb teises voorus kodus vastamisi Margus Hundi endise koduklubi Cincinnati Bengalsiga. Baltimore võõrustab ülejärgmisel nädalal Las Vegas Raidersit.

Avavoor jätkub Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva ühe kohtumisega, kui esmakordselt Brasiilias toimuvas mängus lähevad vastamisi Philadelphia Eagles ja Green Bay Packers. Ülejäänud 14 avavooru kohtumist leiavad aset pühapäeval ja esmaspäeval.