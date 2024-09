Tipneri karikaloos halastas Premium liiga klubidele

Suurima intriigi pakkus juba eelmise ringi loos, sest siiani pidamata 1/16 finaalis on vastamisi kõrgliigas praegu vastavalt kolmandat ja neljandat kohta hoidvad Flora ja Paide. 30. oktoobril peetava mängu võitjat ootab kaheksandikfinaalis ees Kuressaare, vahendab Soccernet.ee.

Karikakaitsja Levadia peab esmalt jagu saama praegu Esiliiga B viimasel real olevast Viljandi Tulevikust, siis minnakse kaheksandikfinaalis kokku Esiliiga praeguse seitsmenda meeskonna Elvaga.

Kaheksandikfinaalides III liiga lippu kõrgel hoidev Tallinna FC Tamper saab end proovile panna 2015. aasta karikavõitja ja praegu Premium liigas teist kohta hoidva Nõmme Kalju vastu.

Kaheksandikfinaalide ametlik mängupäev on 29. oktoober, ent kohtumiste lõplikud toimumisajad on selgumisel ja jalgpalliliit teatab need esimesel võimalusel.

Tipneri karikavõistluste kaheksandikfinaalide paarid:

FC Elva - Tallinna FCI Levadia / Viljandi JK Tulevik

JK Tallinna Kalev - Tallinna JK Legion

Tallinna FC Flora / Paide Linnameeskond - FC Kuressaare

Tallinna FC Tamper - Nõmme Kalju FC

Pärnu JK Vaprus - Tabasalu Ulasabat C. F. / Läänemaa JK

JK Tabasalu - FC Tallinn / Tartu JK Tammeka

Harju JK Laagri - JK Narva Trans / Tallinna FC Starmedia

FC Hiiumaa ja Läänemaa JK II ÜM - Tallinna FC Zapoos