"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas meil olümpial läks?

Esimest korda olümpiamänge kohapealt kajastanud Saarnak räägib, kuidas tema olümpia läks, kas miski valmistas üllatuse või miski pettumuse; palju aitas kaasa Euroopa mängude kogemus; miks on olümpia erilisem võistlus kui kõik teised; mida ta Pariisis koges; millised olid suurimad elamised seoses Eesti sportlastega ja millised üleüldse suurimad olümpiaelamused, lisaks uurib ta samu asju ka Värvilt, kes oli kuuendat korda olümpial.

"Ma ei osanud endale mingeid ootusi panna. Ma arvan, et need mingid ootused, mis mul olid, see kindlasti ületas seda. Mulle väga meeldis," sõnas Saarnak. "Mulle mitu inimest ütles enne olümpiat, et vaata, et sa ennast kohe esimestel päevadel läbi ei põleta. Aga kuna eestlaste jaoks olümpia algas nii võimsalt, siis minul oli pigem see mure, kuidas ma sellele vastu pean, kuidagi jube emotsionaalne oli see kõik seal kohapeal. Olen õnnelik, et kordagi ei tekkinud sellist tunnet, et enam ei jaksa või mis kell see esimene lennuk Eestisse läheb."

"Ja see seltskond, kellega me seal olime – ma arvan, et paremat seltskonda oleks raske soovida. Ja nagu ka meil poisid, kes kaasas olid ehk Johannes Vedru ja Tarmo Aarma, imestasid, et me saime kõik need nädalad omavahel nii hästi läbi," jätkas Saarnak. "Me ei läinud raksu, meil ei olnud mingisuguseid suuri möödarääkimisi. Meil kõik toimis ja kuidagi jube lihtne oli selliste inimestega koos tööd teha. Ja mitte ainult meil omavahel, vaid ka teised. Olen ikka kuulnud lugusid, kuidas mingi nokkimine käib erinevate väljaannete vahel. Aga mitte ühtegi probleemi! Pigem oli see, et kõik aitasid üksteist, kui kellelgi oli mingi jama, jagasid oma materjale kas või. Kohtusin nii paljude teiste ajakirjanikega, meie omadega siis. Muidugi ma teadsin kõiki juba varem, aga polnud kunagi enne niimoodi suhelnud. See oli hästi tore, palju uusi tutvusi."

"Ja no kogu see Pariisi olümpia… nagu ka Johannes tõdes, et tema kardab, et tema eluajal enam nii lahedat olümpiat ei tule. Mis on mingis mõttes lahe, et saime käia sellel võimsal olümpial, meil oli mõlemal esimene olümpia. Aga samas on jube kurb ju niimoodi mõelda, et alles esimene ja enam toredamat ei tule," naeris Saarnak. "Aga samas nagu sa ise ka ütlesid, et esimene olümpia alati jääb kuidagi… esimene on ikkagi esimene, see on eriline, läheb rohkem südamesse. Selles suhtes ma tunnen, et mul on vist tohutult vedanud, et mu esimene oli just Pariis. See oli väga õnnestunud olümpia."

Kuula kogu vestlust juuresolevast klipist, R2 kodulehelt, Eesti Raadio äpist või Spotifyst!

* * *

Spordis ainult tüdrukud

"Spordis ainult tüdrukud" on ERR-i sporditoimetuse taskuhäälinguvormis saade, kus naisspordiajakirjanikud vestlevad erinevatel teemadel naistega spordis ja spordist. Saatejuhid on Debora Saarnak ja Maarja Värv, helirežissöör Algis Pauljukaitis.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi või ettepanekuid, milliseid teemasid võiks lahata ja keda külla kutsuda, siis kirjuta meile aadressil [email protected].